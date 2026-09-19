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Kik Pierie

Pierie duidelijk over profvoetballers: "Alles komt je aanwaaien"

Arthur
Kik Pierie
Kik Pierie Foto: © Pro Shots

Kik Pierie kijkt zaterdag vanaf de bank naar het duel tussen zijn oude clubs Ajax en Excelsior. De inmiddels 25-jarige Fries besloot vorig jaar te stoppen met voetballen en vond vervolgens zijn nieuwe passie in de financiële begeleiding van spelers. In zijn loopbaan kwam hij onder meer uit voor SC Heerenveen, Ajax en FC Twente.

Pierie kampte in de laatste jaren van zijn carrière regelmatig met blessures en miste daardoor meer dan honderd wedstrijden. De periodes waarin hij niet kon voetballen, gebruikte hij om zich te oriënteren op een toekomst buiten het veld.

Tijdens zijn huurperiode bij FC Twente herstelde Pierie van een langdurige rugblessure. In die periode liep hij mee bij een vastgoedbedrijf. "Ik revalideerde van 9.00 tot 12.00 uur, en daarna keek ik mee bij dat bedrijf. Ik zei: 'Laat me alles maar doen, van koffie zetten tot woningen bezoeken en analyseren.' Later liep ik mee met andere bedrijven in de financiële wereld. Ik haalde er veel voldoening uit."

Volgens Pierie ontdekte hij daardoor een groot verschil tussen het leven als voetballer en het bedrijfsleven. Hoewel hij als profvoetballer een goed salaris verdiende, vond hij dat hij veel tijd ongebruikt liet. "Ik was om 9.30 uur op de club en om 13.30 uur weer thuis. Dan doe je even een boodschap, maar verder is het rusten. In het bedrijfsleven zag ik dat we als voetballers zo veel uren onbenut laten", vertelt hij aan NU.nl.

Die conclusie trok hij ook tijdens zijn werkzaamheden bij een start-up van het Ondernemerscentrum van de Universiteit Twente. Daar zag hij hoeveel tijd en energie zijn medestudenten in hun werk staken."Mijn medestudenten waren altijd bezig. Die moesten de universiteit uitgeschopt worden als die dichtging. En ze namen hun eigen brood en een pot pindakaas mee voor de lunch. Als ze een keer een succesje hadden, waren ze blij als ze een broodje zalm konden kopen bij de SPAR."

Dat zette Pierie aan het denken over zijn eigen leven als profvoetballer. "Bij mijn clubs stond de lunch altijd klaar, vers bereid en met bakken vol vis, vlees en groenten. Ik schaamde me", vervolgt Pierie. "Alles komt je aanwaaien, van het salaris tot de 50.000 mensen in het stadion. Op de universiteit realiseerde ik me: ik verdien meer dan die studenten, maar zij zijn mentaal veel verder dan ik."

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