Geschreven door Jordi Smit 16 jan 2020 om 18:01

© Proshots

Joël Veltman, Daley Blind, Lisandro Martínez, Perr Schuurs en Edson Álvarez: het zijn stuk voor stuk concurrenten van Kik Pierie, die afgelopen zomer richting Amsterdam kwam. Ondanks dat Pierie weinig minuten maakte voor Ajax 1 en vooral bij Jong Ajax mag spelen, is hij niet ontevreden met zijn stap. “De buitenwereld en de media zien het anders dan hoe het voor mij is’’, vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Ontwikkeling

“Zij denken: hé, hij speelt niet meer in de eredivisie. Maar zelf voel ik dat niet zo zwart-wit”, gaat Pierie verder. De talentvolle centrumverdediger probeert zijn huidige positie zoveel mogelijk in perspectief te zien. “Ik heb de stap gemaakt met de insteek dat ik me bij Ajax verder wilde ontwikkelen. Dat is zeker het geval. Het is heel leerzaam. Ik voel me fitter, voel me sterker, voel me echt beter worden. Dus ik ben nog altijd blij met de stap.’’

Vergelijking

In de wandelgangen wordt de carrière van Pierie wel eens vergeleken met die van Perr Schuurs. Ook de verdediger uit Sittard had ruim een jaar nodig om aan het niveau van Ajax te wennen, maar inmiddels maakt Schuurs kans op een basisplaats. “Ik houd er niet van om spelers met elkaar te vergelijken, maar ik snap de overeenkomsten. Perr heeft vorig jaar ook veel in Jong Ajax gespeeld en zich op de achtergrond ontwikkeld. Dat gaat nu ook voor mij op.”

Grotere plaatje

En dus gaat Pierie naar verwachting ook in de tweede seizoenshelft bovenal duels voor Jong Ajax spelen, dat overigens op de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie staat. Vervolgens hoopt Pierie de kans in het Eerste Elftal te krijgen. “Ik denk aan het grotere plaatje en daar houd ik me aan vast. Samen met de club heb ik een plan. Daar heb ik vertrouwen in, daar heeft de club vertrouwen in, en daar zijn we elke dag mee bezig”, aldus Pierie.