Pierie: "Ik hoop ze hiermee ook een beetje wakker te schudden"

Kik Pierie maakte in 2019 op achttienjarige leeftijd voor maar liefst vijf miljoen euro de overstap van SC Heerenveen naar Ajax. De inmiddels 24-jarige verdediger leek een glansrijke carrière in het vooruitzicht te hebben, maar speelt nu bij Excelsior. Door blessures werd de oud-speler van Ajax gedwongen om al vroeg na te denken over zijn leven na het voetbal.

Pierie is daarom begonnen met het bedrijf Kikstart Capital, waarmee hij andere topsporters wil helpen om hun geld verstandig te investeren voordat het te laat is. "Ik kreeg sneller te maken met het welbekende 'zwarte gat'. Los van de financiële situatie was dat waar ik mee zat. En daar is dit project uit voortgekomen", vertelt Pierie tegenover Rijnmond.

De verdediger meent dat het jonge sporters vaak ontbreekt aan de kennis en begeleiding om goed met de financiën om te gaan. "Je carrière is relatief kort, met een piek in een hoog salaris. Als je dan geïsoleerd leeft, in je eigen bubbel, dan geeft dat uitdagingen", meent Pierie, die zich in eerste instantie richt op voetballers. "Dit is een logische eerste stap. Maar uiteindelijk wil ik er zijn voor álle atleten."

Volgens Pierie moeten ook clubs meer verantwoordelijkheid nemen. "Spelers zijn het grootste kapitaal van clubs. Je krijgt indirect betere spelers terug als je ze ook hier in begeleidt. Ik hoop ze hiermee ook een beetje wakker te schudden", aldus Pierie, die Kikstart Capital ziet als meer dan een bedrijf. "Als je weet wat je na je carrière wil doen, en je kunt daar op tijd in investeren, geeft dat rust. Financieel, maar ook mentaal. Je hoeft niet op je dertigste in het diepe te springen."