Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Pierie keert terug op voetbalveld: "Dit is wel zó bijzonder"

Rik Engelbertink
bron: VoetbalPrimeur
Kik Pierie
Kik Pierie Foto: © Orange Pictures

Kik Pierie keert nog één keer terug in het voetbalwereldje. De oud-speler van Ajax, SC Heerenveen en FC Twente sluit zich aan bij het team van Frank de Boer voor de benefietwedstrijd van 3FM Serious Request. De opbrengsten gaan naar Spieren voor Spieren.

VoetbalPrimeur weet dat Pierie graag een uitzondering wilde maken voor een wedstrijd voor het goede doel. "Hier kan je geen nee tegen zeggen, natuurlijk. Dit is wel zó bijzonder, daar trek ik de kicksen graag nog één keer voor aan", aldus Pieri. 

Pierie gaat met onder andere Frank de Boer spelen tegen 3FM-luisteraars, getraind door Louis van Gaal. De Boer gaat een lastige pot tegemoet tegen onder meer tweelingbroer Ronald de Boer, Demy de Zeeuw, Kees Kwakman, Glenn Helder, Paul Verhaegh, Theo Lucius, Berry Powel, Anthony Lurling, Sander Westerveld en Daan Boom.

Het laatste Ajax Nieuws Kik Pierie
