Pierie kende serieuze blessureproblemen: "Daar schrok ik van"

Op huurbasis bij FC Twente kreeg Pierie voor het eerst met serieuze blessureproblemen te maken. Rugklachten houden de verdediger bijna een jaar aan de kant. "De dokter zei dat ik mijn rug had kunnen breken op de training en dat ik enorm veel geluk heb gehad", blikt hij terug in het Algemeen Dagblad. "Mijn voetballeven én privéleven stonden ineens op het spel. Daar schrok ik van."

In totaal miste Pierie zo'n 115 wedstrijden vanwege blessureleed, maar het voormalig talent uit de jeugdopleiding van SC Heerenveen had zijn carrière niet anders ingericht. "Natuurlijk zou het mooi zijn als ik Champions League of misschien een verdwaalde interland voor Nederland of Amerika had gespeeld", geeft hij toe. "Ik voel me heel vrij in het leven, vooral mentaal. Ik ben nergens van afhankelijk; niet van een bepaald carrièrepad en niet van de mening van anderen. Ik ben vooral blij met hoe ik ben omgegaan met tegenslagen en daar profiteer ik nu als ondernemer van."