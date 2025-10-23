Pierie kreeg negatieve reacties vanwege stoppen: "Begrijp ik ook"

Pierie kampte regelmatig met blessureleed, dus besloot hij onlangs zijn contract bij Excelsior te ontbinden en zich te richten op een maatschappelijke carrière. Excelsior vond dat geen probleem. "Zij gaven ook toe dat ze in alle eerlijkheid hogere verwachtingen hadden in eerste instantie. Ze begrepen mij helemaal", vertelt hij in De Maaskantine. "Ze wilden kijken of ik een andere rol in de club kon vervullen, maar ik wilde met mijn eigen bedrijf aan de slag."

Niet iedereen begreep de keuze van Pierie om nu al te stoppen met profvoetbal. "Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die ooit droomden om profvoetballer te worden. Die zijn, om wat voor reden dan ook, geen profvoetballer geworden. Die zien jou dan als het ware hun droom opgeven, dat is voor hen natuurlijk gek", legt hij uit. "Dat begrijp ik ook, maar voor mij is dat gewoon niet zo. Dat heeft misschien met mij als persoon te maken."