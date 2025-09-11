AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax historie & oud-spelers

Pierie nu al klaar met profvoetbal? "Niet omdat ik niet fit ben"

Max
bron: ESPN
Kik Pierie namens Excelsior
Kik Pierie namens Excelsior Foto: © Pro Shots

Kik Pierie liet onlangs zijn contract bij Excelsior ontbinden. Daarmee lijkt de voormalig speler van Ajax nu al te stoppen met voetballen, maar die deur doet hij nog niet helemaal dicht. 

De 25-jarige Pierie worstelde de afgelopen jaren veel met blessureleed, maar deze beslissing heeft niet met zijn fysiek te maken. "Het was niet omdat ik niet fit ben, ik trainde afgelopen drie weken alles mee met de groep", benadrukt hij in gesprek met ESPN. "Op een gegeven moment in de voorbereiding merkte ik dat Excelsior mij niet meer in het plaatje zag. Er was voor mij heel weinig perspectief."

De verdediger blijft wel betrokken bij Excelsior. Met zijn nieuwe bedrijf gaat hij samenwerken met de Rotterdammers en spelers voorlichting geven over omgaan met geld. "We leren ze wat de grillen zijn van voetballerij en hoe investeringen en financiën daar van invloed op kunnen zijn", legt Pierie uit.

Het jeugdproduct van SC Heerenveen is nog maar 25 jaar oud, maar ziet zichzelf voorlopig niet terug op het voetbalveld. “Voor nu niet, ik voel niet de drang om heel actief te gaan zoeken naar een nieuwe club. Ik gooi de deur niet volledig dicht, maar het is ook niet zo dat ik telkens om de hoek kijk wat er achter die deur verschuilt.”

