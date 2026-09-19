Pierie over oud-ploeggenoot bij Ajax: "Waren net twee filosofen"

De wedstrijd tussen zijn oude clubs Ajax en Excelsior kijkt Kik Pierie zaterdag vanaf de bank. De Fries is gestopt met voetballen en heeft daar geen seconde spijt van.

Als hij in een interview vertelt over zijn werk in de financiële begeleiding van spelers draait hij zijn hoofd naar links. Carel Eiting, zijn oude teamgenoot van Ajax, loopt de koffiezaak Vascobelo bij het Olympisch Stadion in Amsterdam binnen. De ontmoeting tussen de twee oude vrienden is hartelijk, zo vertelt Stan Wagtman van NU.nl.

"Carel en ik warmden ons vaak samen op voor een training. We hadden het niet over voetbal, maar bijvoorbeeld over hoe we een kind zouden opvoeden. We waren net twee filosofen", zegt Pierie lachend. "Wel toepasselijk dat juist Carel binnen is komen lopen."