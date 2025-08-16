Pierie start eigen bedrijf: "Durfde er nooit aan toe te geven"

Kik Pierie speelde in zijn leven voor SC Heerenveen, Ajax, FC Twente en tegenwoordig Excelsior. Pierie is nog volop actief als profvoetballer, maar zijn eigen bedrijf Kikstart Capital heeft onlangs het levenslicht gezien. Hiermee wil hij andere voetballers; om goed met hun geld om te gaan en financiële stabiliteit op te bouwen.

"Ik ben altijd breed geïnteresseerd geweest", vertelt hij bij Voetbal International. "Alleen durfde ik daar nooit helemaal aan toe te geven, omdat daar binnen de sport niet altijd de ruimte voor is. We betalen je voor het voetbal, is dan vaak het verhaal. Alles daarbuiten wordt gezien als ballast."

Hij wilde daar niet aan toegeven. Vorig jaar nog deed Pierie cursus Italiaans aan de Volksuniversiteit. "Vond ik echt superleuk", zegt hij. "Ik zit hier alleen in Rotterdam en anders zou ik tussen acht en half tien ’s avonds waarschijnlijk op de bank hangen." Nu zat Pierie te studeren met een stel dat naar Italië wilde verhuizen, een gepensioneerde man en een surfer. "Ik vind het heerlijk om me in andere kringen te begeven en even uit te checken van het voetbal."

Hij is alweer acht jaar geleden dat Pierie zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. Toch is de verdediger pas 25. "In principe kan ik nog tien jaar mee. God mag weten of dat lukt." Internationaal zou hij ook graag zijn debuut nog maken, dat kan nog voor de Verenigde Staten. "Ik besef dat het nog een hele grote stap is, maar daarom is het ook een droom. En hopelijk kan ik iets achterlaten in de voetballerij dat groter is dan alleen de actie op het veld."