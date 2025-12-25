AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Pierie stopte op 25-jarige leeftijd met voetballen: "Mis het niet"

Arthur
Kik Pierie
Kik Pierie Foto: © Orange Pictures

Kik Pierie stond jarenlang op de velden en werd bij Ajax gezien als een groot talent. Hij speelde onder andere voor SC Heerenveen en FC Twente, maar besloot al op 25-jarige leeftijd te stoppen met voetballen.

Toch blijft de voetbalwereld hem niet zo trekken. Pierie zegt hierover: "Ik mis het niet zo, eerlijk gezegd. Ik speelde laatst voor Serious Request een wedstrijd voor het goede doel. Dat was heel gaaf en leuk voor Spieren voor Spieren. Dan zit je in de kleedkamer en kun je zeggen dat je het mist om met elkaar in zo'n kleedkamer te zitten, het ouwehoeren."

Het was niet moeilijk voor hem om zo jong te stoppen. "Ik merkte wel daarna toen ik in de auto zat dat het prachtig is voor het goede doel, maar het is tijd voor een nieuwe fase", besluit hij tegenover Voetbalzone.

