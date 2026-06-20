'Pierie verklapt salaris bij Ajax': "Was heel veel voor een puber"
Kik Pierie kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode als profvoetballer. De voormalig verdediger, die al op jonge leeftijd een miljoenentransfer maakte van SC Heerenveen naar Ajax, vertelt in een interview met zakenblad Quote dat hij zichzelf inmiddels miljonair mag noemen.
"Toen ik achttien was, maakte ik een transfer naar Ajax. Die club had net de halve finale van de Champions League gehaald, dus het niveau was heel hoog. Ik had moeite om daar bij aan te haken, ook mentaal", blikt Pierie terug. Volgens de oud-prof bracht de overstap ook de nodige druk met zich mee. "Ajax had zo'n 4 miljoen euro voor mij betaald, dus dan heb je ineens een prijskaartje aan je hangen. Ik voelde me net een product, een ijskast. Bovendien ging ik veel geld verdienen."
Pierie begon al op vijftienjarige leeftijd met een jeugdcontract bij sc Heerenveen en zag zijn salaris vervolgens razendsnel stijgen. "Bij Heerenveen begon ik op mijn vijftiende al met een jeugdcontract voor 18.000 euro; dat was natuurlijk heel veel voor een puber. Na mijn debuut in de Eredivisie moet je denken aan tien keer zoveel en zeker bij Ajax heb ik goed verdiend. Dus ja, ik ben miljonair.".
Na zijn periode bij Ajax werd Pierie verhuurd aan FC Twente en Excelsior. De Rotterdamse club nam hem in 2023 definitief over. Door aanhoudend blessureleed besloot hij in 2025, op slechts 25-jarige leeftijd, een punt achter zijn carrière te zetten. Tegenwoordig richt Pierie zich op het ondernemerschap. Met zijn eigen bedrijf adviseert hij sporters over hun financiën en helpt hij hen bij het maken van verstandige keuzes voor de toekomst
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