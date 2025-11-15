Pierre van Hooijdonk baalt van oud-Ajacied: "Het is gemakzucht"

Nederland verzekerde zich weliswaar officieus van een WK-ticket, maar Van Hooijdonk had meer verwacht. Bij de NOS noemde hij het een typische wedstrijd tegen een 'middenmootland'. "Dit is zo'n wedstrijd waarin Nederland veel aan de bal is, maar heel weinig kansen weet te creëren, en dat is teleurstellend."

Hij benadrukte dat het gebrek aan urgentie duidelijk werd toen Nederland niet tegen topteams, maar tegen landen uit de middenmoot speelde. "Je ziet gewoon dat als Nederland niet tegen toplanden speelt, maar tegen de middenmoot, je de echte urgentie mist. Iedereen is te aanvallend ingesteld en dan laten ze hun man lopen. Dat kan je duur komen te staan, dat zagen we ook al tegen Litouwen." Destijds kwam Oranje op 0-2 voor, maar Litouwen knokte zich terug tot 2-2, waarna Memphis uiteindelijk de drie punten veiligstelde.

Van Hooijdonk wees ook op gemakzucht, vooral bij Gravenberch, die volgens hem meerdere keren zijn man liet lopen. "Het is gemakzucht, want je denkt dat de bal daar toch niet valt," zei hij bij het terugkijken van de beelden. "Tegen Spanje bijvoorbeeld stond iedereen 'aan' en liet niemand zijn man lopen. Maar als je veel aan de bal bent tegen dit soort landen, ben je eigenlijk schijnoppermachtig."

Daarnaast had Van Hooijdonk kritiek op het tempo van Oranje, met name op de rol van Frenkie de Jong. "Frenkie is een speler van de voorassist, want hij loopt te veel met de bal. Hij moet de bal brengen bij de spelers die de echte assist kunnen geven, maar dat lukte vandaag gewoon niet. Het spel vandaag oogde saai en steriel."