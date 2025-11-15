Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Pierre van Hooijdonk baalt van oud-Ajacied: "Het is gemakzucht"

Arthur
bron: NOS
Pierre van Hooijdonk
Pierre van Hooijdonk Foto: © Pro Shots

Pierre van Hooijdonk was kritisch over het optreden van het Nederlands elftal tegen Polen (1-1). Volgens de analyticus liet oud-Ajacied Ryan Gravenberch een teleurstellende indruk achter.

Nederland verzekerde zich weliswaar officieus van een WK-ticket, maar Van Hooijdonk had meer verwacht. Bij de NOS noemde hij het een typische wedstrijd tegen een 'middenmootland'. "Dit is zo'n wedstrijd waarin Nederland veel aan de bal is, maar heel weinig kansen weet te creëren, en dat is teleurstellend."

Hij benadrukte dat het gebrek aan urgentie duidelijk werd toen Nederland niet tegen topteams, maar tegen landen uit de middenmoot speelde. "Je ziet gewoon dat als Nederland niet tegen toplanden speelt, maar tegen de middenmoot, je de echte urgentie mist. Iedereen is te aanvallend ingesteld en dan laten ze hun man lopen. Dat kan je duur komen te staan, dat zagen we ook al tegen Litouwen." Destijds kwam Oranje op 0-2 voor, maar Litouwen knokte zich terug tot 2-2, waarna Memphis uiteindelijk de drie punten veiligstelde.

Van Hooijdonk wees ook op gemakzucht, vooral bij Gravenberch, die volgens hem meerdere keren zijn man liet lopen. "Het is gemakzucht, want je denkt dat de bal daar toch niet valt," zei hij bij het terugkijken van de beelden. "Tegen Spanje bijvoorbeeld stond iedereen 'aan' en liet niemand zijn man lopen. Maar als je veel aan de bal bent tegen dit soort landen, ben je eigenlijk schijnoppermachtig."

Daarnaast had Van Hooijdonk kritiek op het tempo van Oranje, met name op de rol van Frenkie de Jong. "Frenkie is een speler van de voorassist, want hij loopt te veel met de bal. Hij moet de bal brengen bij de spelers die de echte assist kunnen geven, maar dat lukte vandaag gewoon niet. Het spel vandaag oogde saai en steriel."

Gerelateerd:
Fred Grim

'Fred Grim werd betrapt in de kroeg': "Zijn ze nu nog moe van"

0
Johan Cruijff ArenA

Aandeelhoudersvergadering Ajax: 'Bestuurder beticht van lariekoek'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ryan Gravenberch
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd