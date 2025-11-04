Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

Pierre van Hooijdonk begrijpt niet waarom Ajax blijft vasthouden aan de wens om aanvallend voetbal te spelen met de huidige selectie. Vorig seizoen boekte de club juist veel succes met een realistische spelopvatting, iets wat onder John Heitinga nu veel minder lijkt te worden nagestreefd.

"Aan de bal was het zo pover en er was zo veel balverlies. Dat was echt ongekend. Heerenveen zette Ajax onder druk en van het goede Ajax ben je gewend dat ze er onderuit spelen. Die waren daar nu gewoon niet toe in staat", zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal, hard voor de ploeg van Heitinga.

Jeroen Stekelenburg reageert op de oud-Feyenoorder: "Zo’n Itakura speelde vorig seizoen niet bij Ajax. Ik kan me niet voorstellen dat hij toen ook elke bal inleverde. Je kan dit dan wel op micro-niveau analyseren, maar er is toch iets dat op breder vlak mis is bij zo’n ploeg. Het lijkt wel alsof ze onder hoogspanning staan. Dezelfde spelers die toen het vorig seizoen makkelijk werd gemaakt wel functioneerden, zie je nu de gekste dingen doen."

Van Hooijdonk is het hiermee eens en vindt dat Ajax realistischer moet spelen. "Ik vind dat je eerst moet kijken naar de kwaliteit van je selectie en op basis daarvan de keuze maakt of je aanvallend gaat spelen of helemaal niet. Dat heeft Farioli fantastisch gedaan", complimenteert de ex-spits de Italiaanse oefenmeester.