Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

Ajax won zaterdag in de Johan Cruijff Arena met 2-1 van NAC Breda, maar Pierre van Hooijdonk was niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer constateert dat de selectie op sommige plekken simpelweg niet goed genoeg is.

"Ajax is dit seizoen niet echt heel indrukwekkend geweest, maar zaterdag was het echt ver door de ondergrens", sprak hij bij Studio Voetbal. "Laten we niet vergeten dat NAC het aardig voor elkaar had, maar het was gewoon dramatisch van Ajax. Ik mis kwaliteit", aldus Van Hooijdonk.

"Ajax heeft een rechtsback met Anton Gaaei en een linksback met Owen Wijndal die door iedereen niet goed genoeg gevonden zijn", vervolgt hij kritisch. "Deze twee spelers staan nu gewoon in de basis bij Ajax. Dat zegt toch alles? Oliver Edvardsen is niet goed genoeg voor Ajax 1", constateert Van Hooijdonk.

"Don-Angelo Konadu is alleen maar met de pupil van de week het veld opgekomen, verder heeft hij helemaal niks gedaan", legt hij uit. "Vergeet even die 50.000 mensen die daar in het grote stadion zitten; dit is gewoon een heel eenvoudig elftal. Je merkt het aan de hele sfeer in het stadion. Na de wedstrijd werden de spelers tijdens de ereronde uitgefloten. Heitinga lijkt op een soort dead man walking", waarschuwt Van Hooijdonk.