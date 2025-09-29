Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

Niek
Pierre van Hooijdonk in De Kuip
Pierre van Hooijdonk in De Kuip Foto: © BSR Agency

Ajax won zaterdag in de Johan Cruijff Arena met 2-1 van NAC Breda, maar Pierre van Hooijdonk was niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer constateert dat de selectie op sommige plekken simpelweg niet goed genoeg is. 

"Ajax is dit seizoen niet echt heel indrukwekkend geweest, maar zaterdag was het echt ver door de ondergrens", sprak hij bij Studio Voetbal. "Laten we niet vergeten dat NAC het aardig voor elkaar had, maar het was gewoon dramatisch van Ajax. Ik mis kwaliteit", aldus Van Hooijdonk.

"Ajax heeft een rechtsback met Anton Gaaei en een linksback met Owen Wijndal die door iedereen niet goed genoeg gevonden zijn", vervolgt hij kritisch. "Deze twee spelers staan nu gewoon in de basis bij Ajax. Dat zegt toch alles? Oliver Edvardsen is niet goed genoeg voor Ajax 1", constateert Van Hooijdonk. 

"Don-Angelo Konadu is alleen maar met de pupil van de week het veld opgekomen, verder heeft hij helemaal niks gedaan", legt hij uit. "Vergeet even die 50.000 mensen die daar in het grote stadion zitten; dit is gewoon een heel eenvoudig elftal. Je merkt het aan de hele sfeer in het stadion. Na de wedstrijd werden de spelers tijdens de ereronde uitgefloten. Heitinga lijkt op een soort dead man walking", waarschuwt Van Hooijdonk. 

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ibrahim Afellay aan het werk als analyticus

Afellay bekritiseert John Heitinga: "Dat kan hij helemaal niet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi wijst zwakke plek aan bij Ajax: "Dat baart wel zorgen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 6 3 12
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Twente 7 2 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd