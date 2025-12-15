Pierre van Hooijdonk kraakt Feyenoorder: "Daar ging Wijndal weer"

Van Hooijdonk zag dat Owen Wijndal enorm veel ruimte kreeg aan de linkerkant. "Hij is er zo vaak overheen gegaan en Hadj Moussa loopt gewoon niet mee terug. Dat Ajax zo veel ruimte kreeg, had ook te maken met Hadj Moussa, die elke keer net doet alsof hij hem niet gezien heeft", stelt hij in NOS Studio Voetbal. "En hup, daar ging Wijndal weer. Dan ging de bal naar het centrum en weer naar de zijkant, stond Wijndal daar weer vrij."

Volgens de voormalig spits is het een duidelijk zwaktepunt van de Algerijn. "Als hij zijn dag heeft, dan maakt hij het verschil. Als hij dat niet doet, ga je ook kijken naar wat hij niet doet. Dat is zijn verdedigende werk. Natuurlijk moet hij aanvallen, maar de tijden zijn veranderd", aldus Van Hooijdonk. "Het is niet meer zo dat je als aanvaller alleen maar met aanvallen bezig kunt zijn. Je laat nu gewoon je elftal in de steek."