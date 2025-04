Pierre van Hooijdonk kritisch: "Je kan het niet meer verkopen..."

"Alles was bijna een kans in de tegenaanval", analyseert Van der Vaart zondagavond bij NOS Studio Voetbal over de eerste helft. "Elk balverlies... Kijk hoe het staat. Normaal zijn dit gewoon goals", vervolgt hij, terwijl hij beelden toont. "Dit was weer een beetje het oude Ajax onder Maurice Steijn."

Na rust zag Van der Vaart een ommekeer. "En dat kwam door Wout Weghorst. Die maakte echt het verschil. Ik heb vandaag echt van hem genoten. Hij maakte gewoon spitsenloopacties. Er gebeurde wat. Maar hij was ook gewoon goed aan de bal. Hij was balvast, gaf steekballetjes. Nu moet hij natuurlijk wel beginnen", zegt de oud-middenvelder over de strijd met Brian Brobbey.

Ook Van Hooijdonk deelt die mening en benadrukt de impact van Weghorst. "Hij veranderde echt de wedstrijd. Je kan het niet meer verkopen om tegen NEC wéér te beginnen met Brobbey", aldus de oud-spits.