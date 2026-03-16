Het laatste Ajax Nieuws

Pierre van Hooijdonk looft Ajacied: "Ik vond het weer genieten"

Gijs Kila
bron: NOS Studio Voetbal
Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena
Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena

Pierre van Hooijdonk heeft bij Studio Voetbal zijn bewondering uitgesproken voor Steven Berghuis na de 4-0 overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam. Vooral in de eerste helft maakte de creatieveling grote indruk op de oud-spits.

Het duel was bovendien de eerste wedstrijd van Óscar García als hoofdtrainer van Ajax, en volgens Van Hooijdonk hielp de vorm van Berghuis daarbij. "Dat Berghuis weer honderd procent fit lijkt, helpt natuurlijk ook wel", zei hij. "Daardoor heb je niet alleen Godts, maar ook Berghuis als cruciale speler."

De analist genoot zichtbaar van het spel van de linkspoot. "In de eerste helft vond ik hem fantastisch spelen. Ik vond het weer genieten."

Volgens Van Hooijdonk lijkt Berghuis weer terug te keren naar het niveau dat hij eerder haalde."“Hij lijkt weer een klein beetje op de Berghuis die we heel lang niet gezien hebben, mede ook door zijn blessures."

De ruime overwinning kan volgens de oud-international ook invloed hebben op de aanloop naar De Klassieker van volgende week tegen Feyenoord. "Ajax gaat met een fijner gevoel richting De Kuip. Die hebben echt wel aan zelfvertrouwen getankt, want het zag er goed uit."

Daarmee verwacht Van Hooijdonk dat de Amsterdammers met vertrouwen toewerken naar het belangrijke duel in Rotterdam. "Het zag er echt goed uit."

Gerelateerd:
Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink: "Wat een verademing om hem bij Ajax te zien lopen"

Kees Kwakman

Kwakman ziet herboren Ajacied: "Hebben dit veel te weinig gezien"

Het laatste Ajax Nieuws Pierre van Hooijdonk Steven Berghuis
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

Wout Weghorst

Guus Til naar WK met Oranje? "Als je Wout Weghorst meeneemt..."

Champions League-bal

Ajax krijgt slecht nieuws in strijd om Champions League-ticket

Francesco Farioli

'Francesco Farioli geeft Ajax-fans déjà vu': "Dat is de reden"

Kristian Hlynsson juicht na zijn treffer tegen FC Groningen

Hlynsson vertrok bij Ajax: "Wist meteen dat ik daarheen wilde'

