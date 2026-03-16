Pierre van Hooijdonk looft Ajacied: "Ik vond het weer genieten"

Pierre van Hooijdonk heeft bij Studio Voetbal zijn bewondering uitgesproken voor Steven Berghuis na de 4-0 overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam. Vooral in de eerste helft maakte de creatieveling grote indruk op de oud-spits.

Het duel was bovendien de eerste wedstrijd van Óscar García als hoofdtrainer van Ajax, en volgens Van Hooijdonk hielp de vorm van Berghuis daarbij. "Dat Berghuis weer honderd procent fit lijkt, helpt natuurlijk ook wel", zei hij. "Daardoor heb je niet alleen Godts, maar ook Berghuis als cruciale speler."

De analist genoot zichtbaar van het spel van de linkspoot. "In de eerste helft vond ik hem fantastisch spelen. Ik vond het weer genieten."

Volgens Van Hooijdonk lijkt Berghuis weer terug te keren naar het niveau dat hij eerder haalde."“Hij lijkt weer een klein beetje op de Berghuis die we heel lang niet gezien hebben, mede ook door zijn blessures."

De ruime overwinning kan volgens de oud-international ook invloed hebben op de aanloop naar De Klassieker van volgende week tegen Feyenoord. "Ajax gaat met een fijner gevoel richting De Kuip. Die hebben echt wel aan zelfvertrouwen getankt, want het zag er goed uit."

Daarmee verwacht Van Hooijdonk dat de Amsterdammers met vertrouwen toewerken naar het belangrijke duel in Rotterdam.