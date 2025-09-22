AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Pierre van Hooijdonk waarschuwt Ajax-speler: "Hij is gewoon laks"

Niek
Pierre van Hooijdonk in De Kuip
Pierre van Hooijdonk in De Kuip Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij PSV en Pierre van Hooijdonk heeft zich gestoord aan het optreden van Mika Godts. De voormalig profvoetballer, die zelf furore maakte bij Feyenoord, zag dat de club uit Amsterdam veel moeite had met het spel van Sergino Dest. 

"Hij was misschien wel weer dé beste speler bij PSV. Hij stond tegenover Godts", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Dat is bij Ajax op dit moment ook een hele belangrijke speler, alleen die moest ontzettend veel verdedigen. Dat is niet zijn favoriete bezigheid. Dus aan die linkerkant van Ajax, die rechterkant van PSV, kwamen ze zo vaak door. Godts is gewoon laks", constateert Van Hooijdonk.

"Dat kan je duur komen te staan", waarschuwt hij. "De buitenspelers van tegenwoordig verdedigen echt overal mee. Maar net voor rust was hij betrokken bij een redelijk grote kans, dat deed hij hartstikke goed maar die schoot hij te wild over. En in de tweede helft heeft hij nog drie hele goede mogelijkheden gekregen. Met zijn creativiteit en zijn acties was hij wel één van de beste Ajax-spelers." 

