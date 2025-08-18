Pierre van Hooijdonk wijst naar Ajacied: "PSV moet hem kopen!"

Pierre van Hooijdonk houdt er nogal een bijzondere mening op na over de resterende transferperiode. De voormalig spits denkt dat PSV moet aankloppen in Amsterdam voor een overstap van Brian Brobbey naar Eindhoven.

"PSV moet Brobbey kopen", stelt Van Hooijdonk aan tafel bij NOS Studio Voetbal. "Gaan ze die halen bij de concurrent?", lacht Nourdin Boukhari. Commentator Arno Vermeulen denkt echter ook niet dat een transfer van Brobbey van Ajax naar PSV onmogelijk is. "Ajax heeft in principe wel geld nodig natuurlijk, maar wat voor prijskaartje hangen ze eraan?"

Boukhari noemt als eerst een bedrag. "15 of 16 miljoen euro?" Daar is Vermeulen het niet mee eens. "Meer. Twintig miljoen", denkt hij. Boukhari denkt echter niet dat PSV een dergelijk bedrag af wil tikken voor de spits. "Dan zou ik liever die van Sparta halen, Tobias Lauritsen. Die past ook zeker bij hun spel. Hij is goedkoper en wil graag weg."