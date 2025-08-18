Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Pierre van Hooijdonk wijst naar Ajacied: "PSV moet hem kopen!"

Stefan
Pierre van Hooijdonk in De Kuip
Pierre van Hooijdonk in De Kuip Foto: © BSR Agency

Pierre van Hooijdonk houdt er nogal een bijzondere mening op na over de resterende transferperiode. De voormalig spits denkt dat PSV moet aankloppen in Amsterdam voor een overstap van Brian Brobbey naar Eindhoven.

"PSV moet Brobbey kopen", stelt Van Hooijdonk aan tafel bij NOS Studio Voetbal. "Gaan ze die halen bij de concurrent?", lacht Nourdin Boukhari. Commentator Arno Vermeulen denkt echter ook niet dat een transfer van Brobbey van Ajax naar PSV onmogelijk is. "Ajax heeft in principe wel geld nodig natuurlijk, maar wat voor prijskaartje hangen ze eraan?" 

Boukhari noemt als eerst een bedrag. "15 of 16 miljoen euro?" Daar is Vermeulen het niet mee eens. "Meer. Twintig miljoen", denkt hij. Boukhari denkt echter niet dat PSV een dergelijk bedrag af wil tikken voor de spits. "Dan zou ik liever die van Sparta halen, Tobias Lauritsen. Die past ook zeker bij hun spel. Hij is goedkoper en wil graag weg." 

Klaas-Jan Huntelaar aan de telefoon

FOTO | Huntelaar naast Ajax-doelwit gespot bij FC Twente - PSV

Daley Blind in La Liga

'Ajax denkt echt serieus na over de terugkeer van Daley Blind'

Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

