Pierre van Hooijdonk ziet in: "Ajax werd gigantisch geholpen"

Pierre van Hooijdonk is niet alleen maar positief over Rayane Bounida. De jonge Ajacied maakte zijn basisdebuut in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (0-2) en oogstte bewondering vanwege zijn lef aan de bal, maar wist de oud-international niet volledig te overtuigen. In Studio Voetbal deelde Van Hooijdonk zijn oordeel over het optreden van de aanvaller.

"Het spel is alsnog niet om over naar huis te schrijven. Tegen een laag blok, zoals Fortuna deed, moet je diepteloopacties maken, maar het is heel statisch en plichtmatig", zegt de voormalig Oranje-international. Volgens Van Hooijdonk kregen de Amsterdammers bovendien de nodige hulp. "Je moet diepte maken zodat andere lijnen open komen. Maar ze werden natuurlijk gigantisch geholpen door Iván Márquez, die twee of drie keer naar de kant moest om geholpen te worden."

Ibrahim Afellay ziet het anders en kan wél genieten van Bounida. "In de eerste helft had hij veel balverlies, waar ook het tegendoelpunt uit kwam. Maar het is wel een speler die écht op voetballen zit", zegt de oud-speler van onder meer FC Barcelona en PSV. Hij merkt op dat Ajax meer diepte kreeg met de 19-jarige in het veld. Van Hooijdonk blijft echter kritisch. "Ik heb die wedstrijd tegen Benfica gezien en ik dacht dat er een nieuw wonderkid was opgestaan, zoals erover gesproken werd. Kom op hé", aldus de oud-voetballer, die zich duidelijk niet in die indruk kan vinden.

"De kranten stonden ermee vol, en hij zat daar ook wel met vertrouwen op zijn stoeltje", voegt Van Hooijdonk toe, verwijzend naar de persconferentie na het Champions League-duel. "De magie van Ajax", grapt Wim Kieft nog.