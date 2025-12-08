Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Pierre van Hooijdonk ziet in: "Ajax werd gigantisch geholpen"

Arthur
bron: Studio Voetbal
Pierre van Hooijdonk
Pierre van Hooijdonk Foto: © Pro Shots

Pierre van Hooijdonk is niet alleen maar positief over Rayane Bounida. De jonge Ajacied maakte zijn basisdebuut in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (0-2) en oogstte bewondering vanwege zijn lef aan de bal, maar wist de oud-international niet volledig te overtuigen. In Studio Voetbal deelde Van Hooijdonk zijn oordeel over het optreden van de aanvaller.

"Het spel is alsnog niet om over naar huis te schrijven. Tegen een laag blok, zoals Fortuna deed, moet je diepteloopacties maken, maar het is heel statisch en plichtmatig", zegt de voormalig Oranje-international. Volgens Van Hooijdonk kregen de Amsterdammers bovendien de nodige hulp. "Je moet diepte maken zodat andere lijnen open komen. Maar ze werden natuurlijk gigantisch geholpen door Iván Márquez, die twee of drie keer naar de kant moest om geholpen te worden."

Ibrahim Afellay ziet het anders en kan wél genieten van Bounida. "In de eerste helft had hij veel balverlies, waar ook het tegendoelpunt uit kwam. Maar het is wel een speler die écht op voetballen zit", zegt de oud-speler van onder meer FC Barcelona en PSV. Hij merkt op dat Ajax meer diepte kreeg met de 19-jarige in het veld. Van Hooijdonk blijft echter kritisch. "Ik heb die wedstrijd tegen Benfica gezien en ik dacht dat er een nieuw wonderkid was opgestaan, zoals erover gesproken werd. Kom op hé", aldus de oud-voetballer, die zich duidelijk niet in die indruk kan vinden.

"De kranten stonden ermee vol, en hij zat daar ook wel met vertrouwen op zijn stoeltje", voegt Van Hooijdonk toe, verwijzend naar de persconferentie na het Champions League-duel. "De magie van Ajax", grapt Wim Kieft nog.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

'Perez luidt noodklok': "Het is tijd hier iets mee te gaan doen"

0
Sander Schimmelpenninck

Schimmelpenninck haalt uit naar ex van oud-Ajacied: "Dwangarbeid"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 Ajax 15 8 26
4 NEC Nijmegen 14 13 24
5 AZ 14 4 24
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd