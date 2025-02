Pierre van Hooijdonk over Ajax: "Op een on-Nederlandse manier"

Pierre van Hooijdonk is zeer te spreken over de prestaties van de Nederlandse clubs in Europa. Feyenoord, Ajax en PSV wisten zich allen te kwalificeren voor de volgende ronde, iets wat volgens velen tot voor kort ondenkbaar was.

Met name de prestatie van Feyenoord springt in het oog, vindt Van Hooijdonk. "Ik vind met name de prestatie van Feyenoord bijzonder. Die springt dan helemaal in het oog omdat die hebben zoveel geblesseerde spelers, dat iedereen op voorhand eigenlijk denkt van: 'Kansloos'. Je moet er naartoe, maar eigenlijk heb je bijna geen kans. Want AC Milan zal na een hele slechte wedstrijd in Rotterdam nu wel weer scherp zijn, maar dat gebeurde helemaal niet. En als je dan na 35 seconden al eenmaal achterkomt, dan denk je dat het gaat knakken. Maar dat gebeurde niet. Ze zijn een beetje geholpen door die rode kaart natuurlijk, maar toen kwam er een stuk geloof in."

Volgens Van Hooijdonk was het geloof in eigen kunnen een cruciale factor. "En dan zie je dat als je samen realiseert dat wij nu eigenlijk zwakker zijn, dan ga je meer doen, dan ga je meer lopen. Dat zie je bij Ajax eigenlijk ook. Die gaan ook meer doen, meer lopen. Dan resulteert dat in geweldige resultaten op een on-Nederlandse manier."

Ook PSV maakte indruk, al is Van Hooijdonk daar minder verrast over. "PSV daarentegen, dat vind ik ook knap. Alleen ik vind dat PSV met die selectie, ondanks het feit dat ze natuurlijk niet in vorm waren, daar is het voor mij niet echt een verassing voor. Want ik vind dat PSV een topselectie heeft. PSV moet verder kunnen komen, dat denk ik wel."