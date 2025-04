Pieter Zwart bekritiseert Ajax-speler: "Je zag Klaassen wijzen"

Ajax speelde zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen Sparta en Pieter Zwart denkt dat de gelijkmaker van Youri Regeer uiteindelijk misschien wel cruciaal kan zijn in de strijd om de landstitel.

"Het is wel een extreem belangrijk doelpunt", legt hij uit op de website van VI. "Daardoor heb je nog steeds een marge en kan je het niet in één wedstrijd verspelen. Als Ajax had verloren, dan hadden ze alles in één wedstrijd kunnen verspelen. Ze hebben nu nog steeds een fantastische uitgangspositie, dus als ze het zouden weggeven zou dat gênant zijn", beseft Zwart, die zich wel kritisch toont over het optreden van Matheus.

De Braziliaanse doelman ging (twee keer) de fout in bij de goal van Sparta. "Hij had de overtuiging dat iemand hem nog aanraakte, maar het was ook totaal niet nodig daar om de bal op te pakken", constateert hij. "Er was niemand in de buurt, dus schop gewoon die bal weg. Wat hij dan positief bijdraagt, zijn de meevoetballende kwaliteiten. Alleen, als je alles bij elkaar optelt, is het wel een keeper die wel eens goed is voor een flater", aldus Zwart.

"Het is ook nog eens zo dat niet al zijn flaters zijn afgestraft", vervolgt hij. "Er werd na bepaalde wedstrijden heel positief over Matheus geoordeeld, maar ik denk dat wanneer Pasveer weer terug is, hij weer onder de lat staat", aldus Zwart, die ook nog een moment uit de eerste helft noemt. "Toen Taylor door het midden uitverdedigde zag je Klaassen ook wijzen naar Matheus van: waar ben je? Uiteindelijk stopt hij hem en ben je de held, maar hij had daar wel uit kunnen komen. Hij had het zichzelf veel makkelijker kunnen maken door die bal daarvoor al weg te werken. Dat zijn fouten die je van Pasveer minder snel zou zien."