Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Pieter Zwart: "Heitinga trapte daar met volle overtuiging in"

Niek
Pieter Zwart bij een podcast van VI
Pieter Zwart bij een podcast van VI Foto: © Pro Shots

Ajax verloor dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 op bezoek bij Olympique Marseille. Pieter Zwart snapt niet dat trainer John Heitinga er voor heeft gekozen om hoog druk te zetten tegen de Franse topclub. 

"Als Roberto De Zerbi mee had mogen denken over de tactiek van Ajax, dan had hij waarschijnlijk precies voor deze optie gekozen", legt hij uit in zijn analyse op de website van VI. "De grap is namelijk: als Marseille onder de druk van een tegenstander uitspeelt, dan krijg je niet eens de tijd om weer achter de bal te komen. De speelstijl van De Zerbi draait om misleiding. Hij laat je denken dat hij een knotsgekke Italiaan is, die ten koste van alles kort wil opbouwen", aldus Zwart.

"De realiteit is dat al deze korte passes slechts een middel zijn. Een lokaas voor tegenstanders", vervolgt hij. "Zodra die happen, ontstaan aan de andere kant van het veld immers gigantische ruimtes. Daar wil Marseille naartoe. De Zerbi zette de val. Heitinga trapte daar met volle overtuiging in. Het balbezit van Olympique Marseille had een doel dat bij het balbezit van Ajax in zijn geheel ontbrak. Veelzeggend was dat Ajax de kleedkamer halverwege opzocht met 52 procent balbezit en geen enkel schot tussen de palen", constateert Zwart, die zich ook stoorde aan de tweede helft. 

"Blijkbaar was de totale vernedering in de eerste helft geen aanleiding tot tactische concessies", stelt hij. "Ajax bleef happen in het aas van Marseille. In tegenstelling tot Ajax bleef Marseille die ruimtes aanvallen. Ajax had een slecht plan en weigerde daarvan te leren. De kansloze 4-0 nederlaag is daarvan het gevolg. Francesco Farioli zei ooit dat er een dunne lijn zit tussen dapper en dom zijn. Zijn opvolger wilde met Ajax dapper voor de dag komen in Frankrijk, maar dat bleek dom", besluit Zwart over het tactische strijdplan van trainer John Heitinga. 

