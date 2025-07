Pieter Zwart kritisch: "Of Heitinga moet zijn tactiek aanpassen"

Ajax verloor zondagavond in de strijd om de Como Cup met 3-0 van Como en Pieter Zwart heeft vier conclusies getrokken naar aanleiding van die nederlaag. De verslaggever van Voetbal International beseft dat het een risico is om Jorthy Mokio op te stellen als controlerende middenvelder.

"Op die plek houdt de zeventienjarige Belg een duidelijk leerpunt: de ruimtes in zijn rug bewaken", legt Zwart uit in zijn analyse. "Net als in eerdere wedstrijden stapt Mokio vlak voor rust weer eens enthousiast naar voren, zonder goed rekenschap te geven van de situatie achter hem. Hij heeft in zijn oriëntatie weinig gevoel voor de ruimtes die hij achterlaat, mogelijk omdat hij in zijn jeugdjaren veel heeft kunnen corrigeren op basis van fysiek", beseft hij.

"Om bij Ajax te slagen in een systeem met één controlerende middenvelder, zal hij dat aspect moeten verbeteren. Of Heitinga moet zijn tactiek aanpassen, om dit punt van zwakte bij Mokio te maskeren", adviseert Zwart, die ziet dat het deze voorbereiding vaak 'open huis' is bij de club uit Amsterdam. "De 3-0 nederlaag tegen Como zal wél binnenkomen als een reality check. Ajax koestert grote ambities. Minimaal tweede worden met dominanter en attractiever voetbal dan vorig seizoen. De realiteit is dat die speelstijl gepaard gaat met een hoge moeilijkheidsgraad", constateert hij.