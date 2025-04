Pieter Zwart legt uit: "Dat is niet de kwaliteit van Berghuis"

Ajax speelde met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam. Het verschil in de eerste en tweede helft in het veldspel van de Amsterdammers was opvallend groot, zo zag ook Pieter Zwart.

In de tweede helft kwam Ajax een stuk beter voor de dag en werd veel gelijker. Zwart weet waarom. "In de eerste helft speelden ze met Traoré aan de binnenkant en Gaaei hoog aan de zijkant. Er kwamen dus veel voorzetten en dan heb je een speler nodig op het middenveld die de ballen oppakt. Klaassen stond natuurlijk op zes en Berghuis stond hoger, maar de tweede ballen oppakken rond de zestien is niet de kwaliteit van Berghuis", zo vertelt hij in VI ZSM. Volgens de analist moesten de Amsterdammers daardoor steeds omschakelen.

Hij vervolgt: "In de tweede helft speelde Gaaei wat meer aan de binnenkant en toen had je wel echt een buitenspeler aan de zijkant. Je had ook Mokio er tussen die wel elke keer de duels won en de tweede ballen oppakte. Daardoor kon de druk opgevoerd worden en bleef je op de helft van de tegenstander."

Tot slot wordt ook de rol van Wout Weghorst niet vergeten. "De energie die Weghorst erin stopte en de duels die hij won hielpen ook om de druk erop te houden. Op een gegeven moment wist Sparta niet meer waar ze het zoeken moesten en was het wachten op dat doelpunt", zo sluit hij af.