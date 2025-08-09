Pieter Zwart over Ajacied: "Hij is een échte publieksspeler"

Ajax heeft zich deze zomer weten te versterken met vleugelaanvaller Raúl Moro. De Spanjaard is overgekomen van Real Valladolid en Pieter Zwart typeert hem als een 'echte publieksspeler'.

"Een halfjaar later dan gepland is Raúl Moro toch speler van Ajax", begint Zwart in Voetbal International. "Hij is een échte publieksspeler, die het moet hebben van zijn techniek en dribbels. Moro is bovendien een vleugelaanvaller die niet alles in de voeten vraagt, maar soms ook diep gaat zonder bal."

"Hoewel hij in clubverband vooral als rechtspoot op links gespeeld heeft, toont Moro bij Jong Spanje aan dat hij ook uit de voeten kan als rechtsvoor. Mede doordat Steven Berghuis een goede voorbereiding heeft gedraaid, lijkt Moro bij Ajax te starten op links. Daar is zijn wisselwerking met Owen Wijndal tot nu toe goed", aldus Zwart.