"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Pieter Zwart over Ajacied: "Hij is een échte publieksspeler"

Stefan
Pieter Zwart in de studio van Voetbal International
Pieter Zwart in de studio van Voetbal International

Ajax heeft zich deze zomer weten te versterken met vleugelaanvaller Raúl Moro. De Spanjaard is overgekomen van Real Valladolid en Pieter Zwart typeert hem als een 'echte publieksspeler'.

"Een halfjaar later dan gepland is Raúl Moro toch speler van Ajax", begint Zwart in Voetbal International. "Hij is een échte publieksspeler, die het moet hebben van zijn techniek en dribbels. Moro is bovendien een vleugelaanvaller die niet alles in de voeten vraagt, maar soms ook diep gaat zonder bal."

"Hoewel hij in clubverband vooral als rechtspoot op links gespeeld heeft, toont Moro bij Jong Spanje aan dat hij ook uit de voeten kan als rechtsvoor. Mede doordat Steven Berghuis een goede voorbereiding heeft gedraaid, lijkt Moro bij Ajax te starten op links. Daar is zijn wisselwerking met Owen Wijndal tot nu toe goed", aldus Zwart.

Een applaudisserende Kees Jansma

Kees Jansma: "Europees gezien kan Ajax wat versterking gebruiken"

John Heitinga

John Heitinga over mogelijk Ajax-target: "Veel respect voor hebben"

Raúl Moro
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

