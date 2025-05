Pieter Zwart roemt keuze van Ajax: "Keizer doet dat in 2017 al"

"Met Keizer krijgt Heitinga een assistent die hem op aanvallend vlak kan helpen", schrijft hij op de website van VI. "Keizer vervloekt precies die voorspelbare passes die in de eerste periode onder Heitinga de norm zijn. Met de kennis van nu is Keizer zijn tijd bij Ajax ver vooruit. De huidige tactische trend met een vierkant op het middenveld? Keizer doet dat in 2017 al, met een inschuivende Frenkie de Jong", blikt Zwart terug.

"Door minder te focussen op voorzetten en meer op 'overtalsituaties creëren, via de as doorbreken', noteert Ajax onder Keizer offensief uitmuntende cijfers", vervolgt hij. "In de recente Ajax-geschiedenis is Erik ten Hag de enige trainer die aanvallend nog betere statistieken laat noteren dan Keizer. Dat flikt hij tijdens dat halfjaar bovendien zonder grote investeringen en met het inpassen van jong talent. Het Jong Ajax van Keizer was daarnaast met 93 doelpunten het meest scorende team in de toenmalige Jupiler League. Zijn expertise in het inslijpen van aanvallende patronen kan Heitinga op dat vlak mogelijk helpen", stelt Zwart.