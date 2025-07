Pieter Zwart 'waarschuwt' Ajax en Heitinga: "Gigantische gaten"

Ajax won donderdagavond in de strijd om de Como Cup met 5-1 van Celtic, maar Pieter Zwart zag dat de Schotse club ook veel kansen kreeg. De verslaggever van Voetbal International ziet dat het spel van trainer John Heitinga 'niet zonder risico' is.

"Celtic manipuleert de structuur van Heitinga met slimme loopacties", legt hij uit in zijn analyse op de website van VI. "Hogere wiskunde is het niet, maar keer op keer bieden alle drie de middenvelders zich aan in de buurt van Kasper Schmeichel. Dat Davy Klaassen en Youri Regeer hun mannetjes braaf volgen, is nog niet zo'n probleem. Dat ook controleur Jorthy Mokio vaak doordekt tot vlak voor het vijandelijke strafschopgebied, betekent dat voor de defensie van Ajax (bestaande uit drie man, aangezien Wijndal is doorgestapt) sprake is van gigantische gaten", aldus Zwart.

"De grote zege van Ajax op Celtic (5-1) camoufleert de uitdagingen in de defensieve afstemming", constateert hij. "Ajax wil komend seizoen verder naar voren gaan spelen. Dat levert vermakelijk voetbal op, maar achterin zijn de gaten soms wel erg groot. Het gebrek aan goals van de Schotten is mede te danken aan de lat en de uitblinkende Vitezslav Jaros. Toch toont dit duel wat de grote uitdaging wordt voor Heitinga dit seizoen: lukt het om druk te zetten, zonder achterin open huis te houden? In de eerste helft is het antwoord op die vraag nee geweest. Na rust is dat wél gelukt", besluit Zwart.