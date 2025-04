Pieter Zwart zet video-analyse online: "De ergernis van Farioli"

"De ergernis van Farioli is dat Ajax niet harder werkt om NAC te laten wankelen. Topvoetbal is een spel van meters. Tegen teams met organisatie en discipline moeten die meters worden gecreëerd", legt de verslaggever uit op de website van VI. "Dat begint met middenvelders en aanvallers die op de juiste momenten de ruimte achter de defensie aanvallen. Ajax roept in de openingsfase de problemen over zichzelf af door een gebrek aan diepteloopjes", blikt Zwart terug.

"Opvallend is dat Farioli nog tijdens de eerste helft dit mankement repareert", constateert hij. "Mogelijk communiceert hij met zijn elftal tijdens een korte blessurebehandeling in de 24ste minuut. Zeker is in ieder geval dat Ajax na dat moment totaal ander gedrag demonstreert. Middenvelders en aanvallers sprinten plotseling richting de ruimtes achter de NAC-defensie. Hoewel Ajax niet scoort vanuit de loopjes achter de laatste lijn, zijn de effecten groot", aldus Zwart.

"De verdediging van NAC beweegt namelijk steeds verder naar achteren. Op die manier ontstaat voor Ajax plots ruimte om door het centrum te combineren", vervolgt hij. "De 2-1 van Ajax (via Berghuis, red.) demonstreert hoe diepteloopjes indirect de dynamiek veranderen. Ajax speelt de aanval technisch subliem uit, maar Farioli weet waar dit soort combinatievoetbal start: bij spelers die de ruimtes voor hun ploeggenoten grote maken door diep te lopen", besluit Zwart.