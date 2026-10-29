Pieter Zwart ziet 4 spelers uitblinken bij Ajax: "Een fenomeen"
Ajax won zondag met 0-2 op bezoek bij Sparta Rotterdam en Pieter Zwart zag meerdere uitblinkers in de ploeg van trainer Michel Sanchez. De verslaggever van Voetbal International roemt de inbreng van Tolu Arokodare en Marc ter Stegen.
"Tolu is op dit moment natuurlijk ook een fenomeen", sprak hij bij VI ZSM. "Er worden veel positieve dingen over hem gezegd, maar het is ook wel een spits die het soms wat makkelijker lijkt te willen doen. Dat is lastig voor een elftal. Als het voorin al een beetje op halve kracht gaat, krijgt Sparta de kans om daar onderuit te spelen. Dan komt Ajax in een type wedstrijd terecht waarin het niet goed is", constateert Zwart.
"Je zag ook wel in fases dat Ajax in de tweede helft gewoon weer heel ver wegzakte. Ajax kreeg het op een gegeven moment niet echt meer goed voor elkaar om de druk erop te houden", vervolgt de journalist, die wel een duidelijk verschil zag tussen Ajax en Sparta. "Ajax heeft spelers die in de eindfase bijzondere dingen kunnen doen. Of het dan Brandt is die de assist geeft of Ouazane die een heel mooi doelpunt maakt", legt hij uit.
Bij Sparta wisten spelers als Mitchell van Bergen en Milan Zonneveld uiteindelijk niet te scoren. "In deze wedstrijd laat Ter Stegen zien dat hij, als hij fit is, gewoon een heel goede keeper is", legt hij uit. "Dat is hij momenteel. Hij kan dan echt het verschil maken tussen een wedstrijd winnen en een wedstrijd niet winnen. Dat zag je nu terug", besluit Zwart over de Duitse doelman.
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