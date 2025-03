Pieter Zwart ziet 8 tactische trucs bij PSV-Ajax: "Gouden greep"

Zo wijst hij op het vastzetten van Ryan Flamingo, het gebruik van Rosa als lokaas en zag hij dat Taylor zijn directe tegenstander Veerman liet twijfelen. Ook de wissels van Farioli worden uitgelicht. "Farioli wisselt in de zestigste minuut naar het wedstrijdbeeld. Hij brengt met Daniele Rugani een goede kopper om de voorzetten te verdedigen. Op hetzelfde moment valt Traoré in, een scenario waar Farioli vooraf op heeft gehint", blikt Zwart terug op de website van VI.

"In de 67ste minuut blijkt dat een gouden greep", constateert hij. "Bij een uittrap treuzelt Matheus lang genoeg om PSV volledig uit positie te trekken. In tegenstelling tot in de eerste helft stapt zelfs Boscagli door, waardoor achterin de drie-tegen-drie ontstaat waar Farioli met zijn lokken op hoopt. Het enige wat in een drie-tegen-drie in grote ruimtes nodig is om te scoren: een aanvaller die domineert in een direct duel. Traoré doet dat door Malacia uit te spelen en raak te schieten in de verre hoek: 0-2", aldus Zwart, die ook 'bescheidenheid' zag bij Ajax-trainer Francesco Farioli.

"Vlak nadat Bosz geschakeld is naar een formatie met drie verdedigers als slotoffensief volgt de tegenzet van Ajax. Farioli communiceert met een briefje dat Ajax de wedstrijd afmaakt in 5-4-1. Met Hato als derde centrale verdediger en Owen Wijndal als linksback neutraliseert Ajax het slotoffensief van PSV voor het goed en wel is begonnen. Dat is typerend voor deze editie van PSV - Ajax", stelt hij. "Farioli heeft vanaf de eerste minuut begrepen wat Bosz van plan is geweest en heeft hem vakkundig de pas afgesneden. In deze kampioenskraker is Farioli de grote Man of the Match."