Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Pijnlijk: Ajax zag tot drie keer toe deal voor 6 in rook opgaan

Amber
bron: Voetbal International
Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax slaagde er afgelopen winter niet in om een verdedigende middenvelder aan de selectie toe te voegen, maar volgens Voetbal International waren de Amsterdammers daar meerdere keren dicht bij. Uiteindelijk ketsten drie mogelijke versterkingen af door omstandigheden buiten de invloed van Ajax.

De eerste speler die op de radar stond, was Wataru Endo. Ajax informeerde bij Liverpool naar de Japanner, die daar weinig speeltijd kreeg en in eerste instantie haalbaar leek. De situatie veranderde echter toen de ploeg van Arne Slot werd getroffen door blessures. Liverpool besloot daarop Endo toch te behouden, waardoor Ajax verder moest zoeken.

Ook een terugkeer van Edson Álvarez leek lange tijd tot de mogelijkheden te behoren. Fenerbahçe stond open voor een transfer, mits de club zelf N’Golo Kanté kon aantrekken als vervanger. De onderhandelingen met Al Ittihad verliepen echter traag, waardoor de Turkse club het vertrouwen in de komst van de Fransman verloor. Daardoor bleef Álvarez bij Fenerbahçe. Pijnlijk voor Ajax was dat Kanté in de slotfase van de transferperiode alsnog de overstap maakte vanuit Saudi-Arabië.

Tot slot was Hidemasa Morita in beeld als versterking voor het middenveld. Sporting CP was bereid de Japanner te laten vertrekken, omdat de Portugese club al een vervanger had aangetrokken. Die transfer ging echter niet door nadat de beoogde opvolger de medische keuring niet doorstond. Daardoor bleef Morita in Portugal en ging ook zijn mogelijke overstap naar Ajax definitief niet door.

Gerelateerd:
Danilo in actie voor Ajax

Oud-Ajacied begint aan vierde hoofdstuk in Nederlandse competitie

0
Kodai Sano

Sano niet naar Amsterdam: "Handelen van Ajax zou strafbaar zijn"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties