Pijnlijk: Ajax zag tot drie keer toe deal voor 6 in rook opgaan

Ajax slaagde er afgelopen winter niet in om een verdedigende middenvelder aan de selectie toe te voegen, maar volgens Voetbal International waren de Amsterdammers daar meerdere keren dicht bij. Uiteindelijk ketsten drie mogelijke versterkingen af door omstandigheden buiten de invloed van Ajax.

De eerste speler die op de radar stond, was Wataru Endo. Ajax informeerde bij Liverpool naar de Japanner, die daar weinig speeltijd kreeg en in eerste instantie haalbaar leek. De situatie veranderde echter toen de ploeg van Arne Slot werd getroffen door blessures. Liverpool besloot daarop Endo toch te behouden, waardoor Ajax verder moest zoeken.

Ook een terugkeer van Edson Álvarez leek lange tijd tot de mogelijkheden te behoren. Fenerbahçe stond open voor een transfer, mits de club zelf N’Golo Kanté kon aantrekken als vervanger. De onderhandelingen met Al Ittihad verliepen echter traag, waardoor de Turkse club het vertrouwen in de komst van de Fransman verloor. Daardoor bleef Álvarez bij Fenerbahçe. Pijnlijk voor Ajax was dat Kanté in de slotfase van de transferperiode alsnog de overstap maakte vanuit Saudi-Arabië.

Tot slot was Hidemasa Morita in beeld als versterking voor het middenveld. Sporting CP was bereid de Japanner te laten vertrekken, omdat de Portugese club al een vervanger had aangetrokken. Die transfer ging echter niet door nadat de beoogde opvolger de medische keuring niet doorstond. Daardoor bleef Morita in Portugal en ging ook zijn mogelijke overstap naar Ajax definitief niet door.