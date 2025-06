Pijnlijk! Kaplan ziet marktwaarde in jaar tijd gehalveerd worden

Ahmetcan Kaplan kwam dit seizoen onder Francesco Farioli nauwelijks tot minuten. De centrale verdediger verloor in de voorbereiding de concurrentiestrijd van Youri Baas en later in het seizoen werd zelfs de rechtsbenige Daniele Rugani eerder opgesteld dan hij. Het heeft gevolgen voor zijn transferwaarde op Transfermarkt.nl .

In totaal staat de teller voor Kaplan op twaalf wedstrijden in de hoofdmacht. Dat Farioli geen vertrouwen in hem had, resulteert nu dus in een veel lagere transfersom dan een jaar geleden.

Op 31 mei 2024 werd de waarde van de verdediger nog geschat op tien miljoen euro. In oktober daalde dat bedrag al met twee miljoen euro, in december ging er wederom twee miljoen euro vanaf en nu is de geschatte transferwaarde met nog een miljoen euro gezakt. Daardoor staat de teller nu op vijf miljoen.