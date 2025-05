Pijnlijke Ajax-conclusie na puntverlies: "Kampioensklasse is er niet"

"Mijn hart zegt dat het voorbij is, dat het ballonnetje leeg is. Ik heb weinig verwachtingen. Maar ja, als je bedenkt dat zowel PSV als Ajax 9 punten verloor, dan kan het ook zomaar weer in de fik vliegen", zegt Pot in gesprek met de Leeuwarder Courant na het 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen. "Het was echt een dramatische avond, ze zijn geïmplodeerd, het is een enorme domper."

Toch blijft hij, voor zover dat lukt, positief. "Het is verbluffend wat het elftal tot nu toe heeft weten te presteren. Maar om het schip veilig de haven in te krijgen, daarvoor zijn er andere kwaliteiten nodig", stelt Pot, die weet dat de druk toeneemt en elke club net wat extra lijkt te geven tegen Ajax. "Om dit te doorstaan heb je rust, kwaliteit en een bepaalde klasse nodig en daar gaat het nu mis. De echte kampioensklasse is er niet."