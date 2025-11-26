Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Pijnlijke conclusie Mourinho: "Ajax zou toch niet gescoord hebben"

Gijs Kila
bron: Sport TV
José Mourinho
José Mourinho Foto: © Pro Shots

José Mourinho sprak na de 0-2-zege van Benfica in Amsterdam over de manier waarop zijn ploeg Ajax in de tang had. De trainer zag dat zijn team het duel grotendeels beheerste.

"De laatste tien minuten van de eerste helft waren nogal chaotisch. We verloren een beetje de controle. We heroverden de bal en verloren die vervolgens meteen weer", zo vertelde hij aan Sport TV.

Na rust kwam Benfica nauwelijks nog onder druk, aldus Mourinho. "In de tweede helft waren we niet gevaarlijk, dat is waar, en we konden er ook niet uitkomen, maar zij hadden slechts één kans, via Davy Klaassen. Daarna hadden wij de wedstrijd volledig onder controle." Het gevoel langs de lijn was zelfs dat Ajax nooit meer zou scoren. "Als het in plaats van vijftien minuten nog 150 minuten waren geweest, ze toch niet meer gescoord zouden hebben."

De Portugese coach genoot van de ontlading na afloop. "De inzet van de spelers en de vreugde van de groep na de overwinning waren geweldig." De treffer van Barreiro gaf rust, maar volgens Mourinho was de controle er sowieso al: "Het doelpunt van Barreiro besliste de wedstrijd, maar zelfs zonder die goal was het gevoel op de bank dat we het duel onder controle hadden." Benfica pakt daarmee de eerste Champions League-zege van het seizoen, terwijl Ajax nog altijd puntloos blijft.

