Pijnlijke onthulling: 'Kaplan wist niks van Sano-aanbod Ajax'

De poging van Ajax om Kodai Sano los te weken bij NEC heeft opmerkelijke details opgeleverd. Zo bleek dat de Amsterdamse club Ahmetcan Kaplan wilde betrekken in de deal, zonder het management van de Turkse verdediger daarvan op de hoogte te stellen. Dat onthulde clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

jax werd in de slotfase van de winterse transferperiode concreet voor Sano en probeerde NEC te verleiden met een bod van tien miljoen euro plus Kaplan, die dit seizoen al op huurbasis actief is in Nijmegen. Valentijn Driessen fronste daar zijn wenkbrauwen over. "Dan neem je toch niet eens op?", reageerde hij in de podcast.

Volgens Verweij vertegenwoordigt Kaplan een waarde van ongeveer vijf miljoen euro. "Probeer als NEC maar eens zo'n linksbenige centrale verdediger voor die prijs te vinden. Maar, het was wel handig geweest als Ajax ook het management van Kaplan had ingelicht dat deze deal is voorgesteld." Dat laatste zorgde voor verbazing aan tafel. Pim Sedee reageerde zichtbaar verrast: "Dat is wel heel pijnlijk toch? Je kan toch niet een speler aanbieden zonder dat die speler dat weet?" Verweij kon er alleen maar om lachen. "Jawel hoor. Dit is één grote soap geworden."

Inmiddels is duidelijk dat Ajax zich definitief moet neerleggen bij een ‘nee’ uit Nijmegen. NEC is niet van plan om Sano deze winter te verkopen. "Sano gaat niet weg deze transferwindow. Hij blijft gewoon hier. En hij gaat zeker niet naar Ajax", liet algemeen directeur Wilco van Schaik eerder weten aan De Gelderlander.

Ook De Telegraaf meldt dat Ajax een streep heeft gezet door de komst van de Japanse middenvelder. Er komt geen laatste bod meer uit Amsterdam, nu het standpunt van NEC glashelder is. Dat terwijl Ajax ver wilde gaan: naar verluidt lag er een pakket klaar van vijftien miljoen euro, aangevuld met bonussen en een doorverkooppercentage. Toch bleef de deur in De Goffert onverbiddelijk dicht en heeft Ajax zich bij die beslissing neergelegd.