Pim Markering aangevallen: "Één van hen had een Ajax-shirt aan"

Een onschuldige avond eindigde in een nachtmerrie voor verslaggever Pim Markering, die afgelopen zaterdag in Scheveningen ernstig gewond raakte bij een confrontatie met een groep jongeren, zo meldt De Telegraaf .

De jonge journalist liep een dubbele kaakbreuk op na een harde klap in zijn gezicht. Opvallend detail: een van de betrokken jongeren droeg een Ajax-shirt met de naam "Maroc" en rugnummer 25.

Markering was op stap met vrienden in de Keizerstraat toen rond 22.30 uur een groep van vijf jongens de rust verstoorde. "Ze liepen tussen de terrassen door en waren duidelijk op zoek naar ruzie. Ze stootten mensen aan en een van hen gooide een beker richting een oude vrouw", vertelt Markering, die inmiddels een operatie heeft ondergaan waarbij zijn kaak is vastgezet.

Toen hij samen met een vriend de groep aansprak op hun gedrag, escaleerde de situatie snel. "Die vriend van mij, bepaald geen kleine jongen, kreeg een klap op zijn oog, waarna de dader lachend en met de tong uit zijn mond wegrende. Maar hij kwam terug, pakte een stoel en wilde daarmee gaan gooien. Toen ik hem wilde tegenhouden, kreeg ik een harde klap op mijn kaak."

De schade was ernstig: zijn onderkaak brak op twee plekken. "Aanvankelijk dacht ik dat ik tanden verloren was, omdat ik een gat tussen mijn tanden voelde. Maar mijn kaak lag gewoon letterlijk doormidden", aldus Markering. "Het was slechts één klap, dus het moet óf met een boksbeugel zijn geweest óf hij wist goed wat-ie deed."

Ondanks de pijn wist Markering nog zijn telefoon te pakken en één van de vluchtende jongeren te filmen. "Dat was niet de dader, want die had een zwart shirt aan. Maar het was wel één van de vijf." De dader is nog spoorloos. Volgens Markering ging het om lichtgetinte jongens van rond de twintig jaar. "Een van hen droeg een Ajax-shirt met achterop 'Maroc' en rugnummer 25."