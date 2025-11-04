'Pim van Dord stopt bij bestuursraad van Ajax': "Te intensief"

Pim van Dord zal zich niet opnieuw verkiesbaar stellen voor de bestuursraad van Ajax. Volgens de clubman waren de werkzaamheden in het bestuursorgaan “te intensief door de politiek binnen Ajax”, zo meldt De Telegraaf .

In de conceptagenda voor de Algemene Ledenvergadering in december staat dat Van Dord zijn vertrek bij de bestuursraad zal aankondigen. “De afgelopen jaren waren voor hem, primair door alle politiek bij Ajax, behoorlijk intensief. Veel liever zet Pim zich in voor het voetbal binnen Ajax. De Bestuursraad neemt Pim in ieder geval op in de pool van Ambassadeurs die de vereniging bij wedstrijden van Ajax 1, de Ajax Vrouwen, Jong Ajax en de Zaterdag 1 vertegenwoordigt”, wordt in de agenda aangegeven.

De bestuursraad speelt een belangrijke rol binnen Ajax. Het orgaan bezit 74 procent van de aandelen van de club en bepaalt het beleid en de visie van de organisatie. Vooralsnog blijven Ernst Boekhorst, John Busink, Marjon Eijlers, Giovanni Fränkel, Edo Ophof en René Zegerius lid van de bestuursraad. Van Dord krijgt voorlopig geen opvolger, en de oud-voetballer zelf wilde nog niet op zijn vertrek reageren.

Van Dord is in verschillende rollen al bijna zijn hele leven actief binnen Ajax. Van 1973 tot 1980 speelde hij maar liefst 174 wedstrijden voor het eerste van de Amsterdammers. Na zijn loopbaan werd hij fysiotherapeut bij Ajax, een functie die hij van 1985 tot 2020 uitvoerde. Van Dord maakte in 2020 ook deel uit van de staf van het Nederlands elftal.