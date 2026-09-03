Piroe onthult afgeketste Ajax-deal: "Serieuze kandidaat voor mij"

De Engelse club wist hem snel te overtuigen. "De club heeft een duidelijke ambitie en voor wie het ook financieel haalbaar was om overstag te komen met Leeds, want zij bleven heel lang vasthouden aan vijftien tot zestien miljoen. Dat schrok een aantal andere opties af", vertelt Piroe bij FC Afkicken.

Ajax behoorde nadrukkelijk tot die andere mogelijkheden. Jordi Cruijff had al vroeg contact opgenomen met het kamp van de aanvaller. "Er waren ook opties in Nederland. Daarvoor had Jordi al contact met ons opgenomen. Ajax was daarin wel een serieuze kandidaat voor mij. Wat jullie ook hebben meegekregen: ze waren echt een nieuw team aan het neerzetten en wilden ze mij ook als spits aantrekken."