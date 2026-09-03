Piroe onthult afgeketste Ajax-deal: "Serieuze kandidaat voor mij"
Joël Piroe heeft bevestigd dat Ajax deze zomer serieus werk heeft gemaakt van zijn komst. De 27-jarige spits stond open voor een transfer naar Amsterdam, maar de hoge vraagprijs van Leeds United vormde lange tijd een struikelblok. Uiteindelijk koos Piroe voor West Ham United.
De Engelse club wist hem snel te overtuigen. "De club heeft een duidelijke ambitie en voor wie het ook financieel haalbaar was om overstag te komen met Leeds, want zij bleven heel lang vasthouden aan vijftien tot zestien miljoen. Dat schrok een aantal andere opties af", vertelt Piroe bij FC Afkicken.
Ajax behoorde nadrukkelijk tot die andere mogelijkheden. Jordi Cruijff had al vroeg contact opgenomen met het kamp van de aanvaller. "Er waren ook opties in Nederland. Daarvoor had Jordi al contact met ons opgenomen. Ajax was daarin wel een serieuze kandidaat voor mij. Wat jullie ook hebben meegekregen: ze waren echt een nieuw team aan het neerzetten en wilden ze mij ook als spits aantrekken."
Piroe zag bovendien wel iets in het Amsterdamse project. "Ik voelde wel vertrouwen en aan de andere kant dacht ik ook: als je Ajax terug kan brengen naar wat ze een aantal jaar geleden waren, is dat alleen maar mooi. Dat is wel een ambitie."
De transfersom hield een deal uiteindelijk tegen. Leeds verlangde vijftien tot zestien miljoen euro en Ajax vond dat op dat moment te veel. "Op dat moment vonden ze vijftien miljoen te veel. Toen moesten ze Weghorst en andere spitsen nog de deur uitwerken." Piroe zette zijn loopbaan voort bij West Ham United, dat wél in staat bleek om met Leeds tot overeenstemming te komen.
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