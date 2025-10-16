Pius Ikedia blikt terug op Ajax-tijd: "Was er niet zo'n fan van"

Ikedia at regelmatig met teamgenoten als Babangida en Kanu in Amsterdam, maar in zijn eerste periode verbleef hij vooral bij René en Riet, die hem als gastouders met open armen ontvingen. "Oh, René en Riet. Ja, mooie man. Echt geweldige mensen", vertelt Ikedia vol enthousiasme. “Met hen heb ik nog steeds contact, vooral rond verjaardagen en feestdagen. René en Riet hebben mij hartelijk welkom geheten in Nederland, net zoals veel anderen bij Ajax. Riet maakte vaak groentestoep. Ik at het wel, maar was er eigenlijk niet zo’n fan van, haha. Haar pasta vond ik daarentegen erg lekker. Ik herinner me ook dat Nederlanders satésaus aten bij sommige maaltijden. Dat kende ik toen nog niet en dat was ook geen succes.”

"Voor mij was het voordelig dat ik mijn ouderlijk huis in Lagos al had verlaten voordat ik naar Nederland kwam. In Ivoorkust had ik al ervaring opgedaan met het zelfstandig zijn. Bij Ajax volgde ik met een aantal jongens Nederlandse les, en ook van René en Riet leerde ik het een en ander. Nee, niet jullie scheldwoorden, haha. Die werden door jongens in de kleedkamer gedeeld", lacht de kleine oud-speler.

"Ik heb meer dan tien jaar in Nederland gewoond en kan vrijwel alles verstaan, maar het zelf spreken blijft lastig. We hebben veel gelachen in de taalklas. Abubakari Yakubu, Anthony Obodai, Daniel Cruz en Petri Pasanen waren er ook. Met hen ging ik ook buiten het voetbal om. Crazy Amsterdamse feestjes waren niet aan ons besteed hoor. Dat lieten we aan andere jongens over. Hoewel, na de titel van 2002 hebben we wel met vrijwel de hele selectie een nachtje gefeest", besluit hij.