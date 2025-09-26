Pius Ikedia leeft mee met oud-Ajacied: "Een heel zware tijd"

Pius Ikedia vertrok op al op jonge leeftijd uit Nigeria en ging aan de slag bij Ajax. In Amsterdam heeft hij veel te danken aan een aantal landgenoten, waaronder de onfortuinlijke Tijjani Babangida.

"Ik hoefde niet lang na te denken of ik wilde gaan", vertelt Ikedia in ELF Voetbal. "Ajax was heel populair in Nigeria, dankzij de successen van eerst Finidi George en Nwankwo Kanu en later Tijjani Babangida. Voor mij kwam een droom uit toen Ajax mij haalde. Tot mijn veertiende voetbalde ik met mijn vrienden op blote voeten op veldjes in Lagos, mijn geboortestad."

"Ik moest bij Ajax wennen aan het leven, de cultuur en het weer in Nederland, maar gelukkig waren Christopher Kanu (de broer van Nwanko, red.) en Baba toen ook bij Ajax", vervolgt hij. "Zij hielpen mij om te settelen bij Ajax. Ze maakten me wegwijs bij de club en in de stad. Baba werd een soort grote broer voor mij. Hij is een legende in Nigeria en was ook een inspiratiebron voor mij."

"Toen ik nog bij Jong Ajax speelde, zat Baba bij het eerste elftal", gaat de oud-Ajacied verder. "Uiteindelijk hebben we geen wedstrijden in Ajax 1 samengespeeld. Hij ging in de zomer van 2000 weg. Op trainingen deden we weleens sprintjes tegen elkaar. Die won ik vaak, maar in de herinnering van Baba was het misschien vaker andersom, haha."