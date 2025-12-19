Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Plank herstelt van kanker en scoort tegen Ajax: "Heerlijk, toch?"

Arthur
bron: ESPN
Devin Plank en Aaron Bouwman
Devin Plank en Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots

Devin Plank genoot zichtbaar van zijn treffer tegen Ajax in de bekerwedstrijd, hoewel zijn team uiteindelijk met 2-7 verloor van de Nederlandse recordkampioen. De aanvaller, bekend om zijn kopballen, zag zijn doelpunt tijdens de wedstrijd zelfs terug op het grote scherm.

Voor Plank had de treffer extra betekenis. Na zijn herstel van kanker speelde hij in 2022 kort tegen Ajax, en drie jaar later stond hij zeventig minuten op het veld én scoorde hij. Ook de sfeer in het stadion maakte indruk op hem. “Als Feyenoorder scoren tegen Ajax is altijd mooi”, zei hij na afloop bij ESPN. “Het was geweldig om al die mensen op de tribune te zien. Daar kun je alleen maar van genieten. En dat je dan ook nog kan scoren… heerlijk, toch?”

Hoewel Excelsior Maassluis zwaar verloor, ervaarde Plank het niet als een teleurstelling. “Tegen Ajax is dat niet echt zwaar. We hebben er zelf twee gemaakt, maar verder hadden we weinig te vertellen.”

