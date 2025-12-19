Plank herstelt van kanker en scoort tegen Ajax: "Heerlijk, toch?"

Voor Plank had de treffer extra betekenis. Na zijn herstel van kanker speelde hij in 2022 kort tegen Ajax, en drie jaar later stond hij zeventig minuten op het veld én scoorde hij. Ook de sfeer in het stadion maakte indruk op hem. “Als Feyenoorder scoren tegen Ajax is altijd mooi”, zei hij na afloop bij ESPN. “Het was geweldig om al die mensen op de tribune te zien. Daar kun je alleen maar van genieten. En dat je dan ook nog kan scoren… heerlijk, toch?”

Hoewel Excelsior Maassluis zwaar verloor, ervaarde Plank het niet als een teleurstelling. “Tegen Ajax is dat niet echt zwaar. We hebben er zelf twee gemaakt, maar verder hadden we weinig te vertellen.”