Geschreven door Idse Geurts 08 okt 2021 om 13:10

In 2022 wil Ajax beginnen met de bouw van ‘De Nieuwe Toekomst’. Dit moet het nieuwe sportcomplex voor Ajax worden. Op de website ruimtelijkeplannen.nl, is een groot document gepubliceerd met impressies van het nieuwe complex. Als eerste, wordt er een gebouw ‘Betaald Voetbal’ gerealiseerd. Binnen dit gebouw komen sport-, herstel- en wellnessfaciliteiten voor het eerste elftal en Jong Ajax. Ook komen hier werkplekken voor ondersteunde staf, kleedkamers en een spelershome.

Daarnaast komt er ook een gebouw ‘Sport en Opleiding’. Dit gebouw is bedoeld voor de jeugdelftallen en de Ajax Vrouwen. Hier komen ook kleedkamers en sport- en herstelfaciliteiten. Met de renovatie van De Toekomst worden alle functies dus verspreid over twee gebouwen. Op dit moment gebeurt dit nog over meerdere panden. Deze bestaande gebouwen worden dan ook gesloopt. Dit wordt echter pas gedaan nadat de nieuwe gebouwen klaar zijn. Hierdoor kan De Toekomst gewoon blijven functioneren tijdens de bouw. Ajax hoopt dat De Nieuwe Toekomst in 2024 helemaal klaar is.