Planting lyrisch: "Als dat lukt heeft Ajax met hem goud in handen"

"In de eerste helft tegen de Griekse sparringspartner (Paok Saloniki red.) is Mokio de Ajacied die het vaakst aan de bal komt. Dat heeft een duidelijke reden. De jonge Belg oogt erg energiek bij het vrijkomen", zegt Sam Planting bij Voetbal International. "Keer op keer is Mokio bereid om geen seconde stil te staan, opdat hij ook in de drukkere zones van het veld tijdens de opbouw aanspeelbaar blijft."

"Om minuten op nummer 6 bij Heitinga te verdienen, voldoet Mokio in elk geval aan een cruciale voorwaarde", vindt Planting. "De jongeling weet zich op velerlei manieren aanspeelbaar te maken als eerste tussenstation."

Als hij eenmaal de bal heeft kiest hij vaak de aanvallende oplossing. "Eenmaal áán de bal valt nog iets anders duidelijk op bij Mokio. Voor een controleur weet hij opmerkelijk vaak de weg naar voren te vinden. Wat Mokio in zijn eerste duels in Ajax I als linksback of linkshalf minder kon laten zien dan nu als '6', is dat hij voor een jonkie ook al een aardige crosspass in de benen heeft."

Omdat Mokio op een veeltal posities is gebruikt, oogt hij op veel plekken comfortabel: "Dat Mokio in zijn eerste periode als Ajacied geen vaste positie heeft, is in bepaalde opzichten ook een voordeel. Zo oogt hij opvallend comfortabel op de paar momenten dat hij met een van de andere Ajax-middenvelders van plek wisselt in het positiespel. Vanuit dit oogpunt bezien vormt Kian Fitz-Jim een aardige match met Mokio. De frėle technicus komt graag in de bal, om zich met de spelopbouw te bemoeien."

"Als Ajax al dit seizoen grootse plannen heeft met Mokio als eventuele basiskracht op nummer 6, dan zullen Heitinga en zijn staf hem vooral nog aan de defensieve zijde van de bal moeten bijscholen. Wanneer dat lukt, hebben de Amsterdammers met de 17-jarige alleskunner goud in handen", besluit hij lovend.