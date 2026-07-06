Planting over Ajacied: "Míchel heeft een klusje bedacht voor hem"
Ajax heeft zijn eerste oefenwedstrijd onder de nieuwe trainer Míchel achter de rug. De Amsterdammers gingen met 1-3 onderuit tegen Panathinaikos, maar ondanks de nederlaag waren er direct enkele duidelijke tactische veranderingen zichtbaar. Vooral de manier waarop Ajax druk probeert te zetten, springt in het oog.
Tijdens de eerste trainingen in Amsterdam heeft Míchel volgens journalist Sam Planting van Voetbal International al stevig ingegrepen in de defensieve organisatie. De Spaanse trainer wil dat Ajax op een andere manier druk zet dan voorheen.
"Want tegen Panathinaikos zien we Ajax met drie nauw geposteerde aanvallers de hoge druk initiëren. Buitenspelers Steven Berghuis en Pharell Nash staan nagenoeg even breed als de Griekse centrumverdedigers, in een starthouding om hen bij een ongunstige balaanname meteen op te jagen. Voor de defensief niet al te gretige Oscar Gloukh heeft Míchel een passend klusje bedacht op het middenveld. Hij laat de Israëlische spelmaker geen al te lange afstanden op intensieve snelheid afleggen, maar juist de passlijn naar het Griekse middenveld afschermen."
Ook de backs krijgen volgens Planting een veel belangrijkere rol binnen het nieuwe pressingsysteem. Zij moeten direct doordekken zodra een buitenspeler de druk naar voren inzet. "Wie wél fiks aan de bak moeten bij het beoogde drukzetten onder Míchel, zijn de backs. Op momenten dat een buitenspeler doorjaagt (hieronder: Berghuis), is het aan de vleugelverdediger op die flank op back-op-back door te jagen (hier: Rosa)."
Dat de nieuwe werkwijze nog verre van perfect wordt uitgevoerd, bleek volgens de analist bij de openingstreffer van Panathinaikos. Een verloren duel op het middenveld legde direct de kwetsbaarheid van Ajax bloot. "Dat de nieuwe manier van drukzetten nog niet altijd even soepel verloopt, blijkt in aanloop naar de 0-1 van Panathinaikos. Op een moment dat veel Ajacieden hoog aan de zijlijn druk rondom de bal zetten, blijkt één verloren fifty-fifty-duel van Sean Steur genoeg om de kwetsbaarheid in de Amsterdamse defensie bloot te leggen. Fysiek sterke spits Andreas Tetteh domineert Aaron Bouwman in een duel om de juiste positionering, en ziet Lucas Rosa de buitenspelval opheffen bij zijn daaropvolgende dieptesprint."
Daar bleef het volgens Planting niet bij. Rosa herstelde zijn positioneringsfout niet, waardoor Tetteh eenvoudig kon profiteren. "Rosa verergert zijn eerdere foutje door niet op volle snelheid met Tetteh mee te sprinten in de diepte. Daardoor kan de Griekse spits met Ghanese roots simpel afwerken: 0-1." Hoewel het resultaat tegen Panathinaikos tegenviel, gaf het eerste oefenduel onder Míchel daarmee wel een eerste inkijkje in de tactische ideeën waarmee de Spaanse trainer Ajax komend seizoen wil laten spelen.
Planting over Ajacied: "Míchel heeft een klusje bedacht voor hem"
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