2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Planting vol lof: "Op dat vlak kan Carrizo verandering brengen"

Niek
Maher Carrizo
Maher Carrizo

Ajax wist zich deze week definitief te versterken met Maher Carrizo en Sam Planting heeft hoge verwachtingen van de vleugelaanvaller. De verslaggever laat in een analyse op de website van VI weten dat Fred Grim er ook een extra wapen bij krijgt bij spelhervattingen. 

"Het is alweer even geleden dat Ajax een echte specialist had bij vrije trappen. Sinds de hoogtijdagen met Lasse Schöne en Hakim Ziyech in de gelederen, is het bij Amsterdamse dode spelmomenten vaak stuivertje wisselen tussen verschillende nemers", schrijft hij. "Op dat vlak kan Carrizo verandering brengen. Hij is namelijk een vrij serieuze specialist in spelhervattingen", constateert Planting. 

"Als schutter heeft Carrizo al een paar keer in het eerste van Vélez Sarsfield een vrije trap vanaf grote afstand tot goal gepromoveerd. Ook als aangever is Carrizo tot dusver een effectieve trapnemer", vervolgt hij. "Zeker bij vrije trappen van langere afstand heeft hij het vermogen om veel curve mee te geven aan zijn voorzetten. In jeugdteams (en een paar keer in het eerste) is Carrizo ook de penaltynemer. Hierbij lijkt zijn aanpak te zijn om geduldig te wachten op de eerste beweging van de keeper", besluit Planting over de linkspoot. 

