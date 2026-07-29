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Planting ziet optie voor Ajax ontstaan: "Lijkt niet uitgesloten"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Sam Planting
Sam Planting Foto: © Youtube Voetbal International

Ajax werkte tussen de twee Conference League-duels met FK Vojvodina een oefenwedstrijd af tegen Burnley. Volgens Voetbal International-journalist Sam Planting leverde dat niet alleen een officieus debuut op voor de nieuwe spits, maar ook interessante tactische inzichten op. Vooral de rol van Caio Henrique viel daarbij op.

Volgens Planting gebruikt trainer Míchel in balbezit een 3-2-4-1-structuur, waarin Caio Henrique een opvallende functie vervult. "Zoals we in de voorbije (oefen)duels van Ajax zagen, laat Míchel zijn ploeg aanvallen vanuit 3-2-4-1-structuur. En hierbij is het aan nieuwe linksback Caio Henrique om in balbezit als een soort tweede nummer 10 te fungeren. Bij Girona was Spaanse back Miguel Gutíerrez een sleutelspeler in diezelfde rol; het is daarom geen toeval dat de technische Braziliaanse back de eerste aankoop was in het Míchel-tijdperk."

Hij ziet dat Caio Henrique niet alleen naar binnen trekt, maar juist ook regelmatig de volledige linkerflank bestrijkt. Dat zorgt volgens hem voor extra tactische variatie. "Zoals collega Pieter Zwart eerder deze week al omschreef op VI PRO, is diepgang in de halfruimtes moeilijk te verdedigen voor opponenten. En uit dat oogpunt toont Caio Henrique nu al zijn meerwaarde. Zodra Youri Baas indribbelt, werpt hij telkens een blik richting zijn linksbuiten. Staat Edvardsen relatief laag (waardoor de Noor een rechtsback meetrekt), dan is het tijd voor de Braziliaanse linkspoot om de diepte te zoeken aan de binnenkant."

"Maar Caio Henrique fungeert aanvallend niet alleen als een soort linksbinnen. Ten opzichte van de eerdere oefenduels onder Míchel is er meer sprake van tactische variatie op de linkerflank. Edvardsen zien we meermaals aan de binnenkant staan, zodat Caio Henrique de gehele buitenbaan voor zijn rekening mag nemen - een rol die hem bij AS Monaco jarenlang tot de aanvallend productiefste linksback van de Ligue 1 maakte."

Volgens Planting heeft die aanvallende invulling ook gevolgen voor de rest van het elftal. Doordat Caio Henrique zo hoog speelt, ontstaat ruimte om met twee linkspoten centraal achterin te spelen. "Of het nu aan de binnen- of buitenkant is, in balbezit schuift Caio Henrique diep op de helft van de tegenstander op. Die hoge positionering van de linksback heeft tot gevolg dat Ajax opbouwt met een trio spelers in de laatste lijn (twee CV’s + rechtsback). En die opbouwende structuur betekent dan weer dat het zo gek nog niet is om met twee linkspoten als centraal verdedigingsduo te spelen."

"Na rust zien we namelijk hoe het er in het Ajax-balbezit uitziet als zowel Daley Blind als Baas centraal achterin speelt. Opbouwende dirigent Blind fungeert dan als klassieke libero; geen al te gekke gedachte, om je betrouwbaarste passer als laatste man te posteren. Als linkerman in het opbouwende trio heeft Baas dan weer meer ruimte om zijn kenmerkende indribbelacties te maken en splijtende inspeelpasses te versturen."

Planting sluit daarom niet uit dat Míchel deze variant ook in officiële wedstrijden gaat gebruiken. "Hoewel er met Josip Sutalo en Ko Itakura nog twee rechtsbenige centrumverdedigers op de weg terug zijn bij Ajax, lijkt het zeker niet uitgesloten dat Míchel het ook gaat proberen met Blind-Baas als centraal duo. De Spaanse trainer hecht veel waarde aan een sterke spelopbouw. Dan is het geen vreemde gedachte om je twee sterkste opbouwers allebei op het veld te willen hebben staan."

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