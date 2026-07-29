Planting ziet optie voor Ajax ontstaan: "Lijkt niet uitgesloten"

Ajax werkte tussen de twee Conference League-duels met FK Vojvodina een oefenwedstrijd af tegen Burnley. Volgens Voetbal International -journalist Sam Planting leverde dat niet alleen een officieus debuut op voor de nieuwe spits, maar ook interessante tactische inzichten op. Vooral de rol van Caio Henrique viel daarbij op.

Volgens Planting gebruikt trainer Míchel in balbezit een 3-2-4-1-structuur, waarin Caio Henrique een opvallende functie vervult. "Zoals we in de voorbije (oefen)duels van Ajax zagen, laat Míchel zijn ploeg aanvallen vanuit 3-2-4-1-structuur. En hierbij is het aan nieuwe linksback Caio Henrique om in balbezit als een soort tweede nummer 10 te fungeren. Bij Girona was Spaanse back Miguel Gutíerrez een sleutelspeler in diezelfde rol; het is daarom geen toeval dat de technische Braziliaanse back de eerste aankoop was in het Míchel-tijdperk."

Hij ziet dat Caio Henrique niet alleen naar binnen trekt, maar juist ook regelmatig de volledige linkerflank bestrijkt. Dat zorgt volgens hem voor extra tactische variatie. "Zoals collega Pieter Zwart eerder deze week al omschreef op VI PRO, is diepgang in de halfruimtes moeilijk te verdedigen voor opponenten. En uit dat oogpunt toont Caio Henrique nu al zijn meerwaarde. Zodra Youri Baas indribbelt, werpt hij telkens een blik richting zijn linksbuiten. Staat Edvardsen relatief laag (waardoor de Noor een rechtsback meetrekt), dan is het tijd voor de Braziliaanse linkspoot om de diepte te zoeken aan de binnenkant."

"Maar Caio Henrique fungeert aanvallend niet alleen als een soort linksbinnen. Ten opzichte van de eerdere oefenduels onder Míchel is er meer sprake van tactische variatie op de linkerflank. Edvardsen zien we meermaals aan de binnenkant staan, zodat Caio Henrique de gehele buitenbaan voor zijn rekening mag nemen - een rol die hem bij AS Monaco jarenlang tot de aanvallend productiefste linksback van de Ligue 1 maakte."