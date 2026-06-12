'Plotselinge wending in Ceballos-soap is goed nieuws voor Ajax'

De transfersoap rond Dani Ceballos neemt opnieuw een verrassende wending. Waar de Spaanse middenvelder eerder leek af te stevenen op een terugkeer naar Real Betis, zou Ajax nog altijd volop in de race zijn voor zijn handtekening.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen. Cookievoorkeuren wijzigen

Volgens het Spaanse medium Fichajes richt Real Betis zich namelijk nadrukkelijk op Marc Casadó van FC Barcelona. De Spaanse club zou zelfs diep in de buidel willen tasten voor de middenvelder. "Real Betis heeft 20 miljoen euro over voor de controleur." Mocht Betis daadwerkelijk toeslaan voor Casadó, dan lijkt de noodzaak om Ceballos terug te halen aanzienlijk kleiner te worden. Daardoor zou de deur voor Ajax alsnog wagenwijd open kunnen gaan.