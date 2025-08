'Plottwist voor Tadic: transfer naar Servische ploeg ketst af'

Dusan Tadic maakt deze zomer tóch geen transfer naar Rode Ster Belgrado. De overstap leek in kannen en kruiken, maar is uiteindelijk van de baan, zo meldt ESPN .

De aanvaller zat zonder club na zijn vertrek bij Fenerbahçe en werd recent in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. Die optie werd echter snel van tafel geveegd door trainer John Heitinga. Vervolgens kwam Rode Ster in beeld, en Tadic stond volgens de berichten open voor een terugkeer naar zijn geboorteland.

Toch is de transfer afgeketst. Tadic wilde afwachten hoe de selectie van de Servische topclub er precies uit zou komen te zien, maar Rode Ster had daar geen geduld voor en besloot zich terug te trekken uit de onderhandelingen.

De club en Tadic waren al akkoord over een salaris van circa twee miljoen euro per jaar. Nu de deal van de baan is, moet de 35-jarige linkspoot op zoek naar een nieuwe club. Welke ploegen nog interesse hebben, is vooralsnog niet bekend.