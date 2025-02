Pocognoli geeft zich niet gewonnen na Ajax-zege: "Geeft ons kansen"

"In de eerste helft stonden we goed, met en zonder bal. We hadden een aantal mogelijkheden en zetten echt druk, maar dat was soms niet goed genoeg. Ze hadden het betere van het spel en domineerden op technisch vlak", aldus de coach, die geciteerd wordt door Voetbal International.

Jorthy Mokio maakte in de tweede helft de tweede Amsterdamse treffer. Pocognoli noemde het doelpunt 'pure individuele klasse'. Door die goal moet Union Sint-Gillis minimaal twee keer scoren tijdens de return. "Er is nog een wedstrijd te spelen. Het is een resultaat dat ons kansen geeft. Ajax zal proberen het zichzelf makkelijk te maken, maar we weten dat als we op individueel vlak een betere dag hebben, en we de eerste goal maken, alles anders kan zijn."